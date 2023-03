Dl Migranti, nuovo reato e pene fino a 30 anni per gli scafisti. Meloni: «Ripristiniamo i decreti flussi»

Pene più due per gli scafisti. Il nuovo decreto migranti, approvato dal Consiglio dei ministri riunito a Cutro, prevede fino a 30 anni di reclusione per i trafficanti di esseri umani. Lo ha sottolineato in conferenza stampa Giorgia Meloni: «La norma principale del decreto appena approvato riguarda i reati legati alla tratta delle persone e prevede un aumento delle pene per il traffico dei migranti. Si introduce una nuova fattispecie di reato per chi provoca la morte o lesioni gravi per il traffico di persone che prevede una pena fino a 30 anni di reclusione».

L'obiettivo del governo è «colpire non solamente quei trafficanti che troviamo su quelle barche ma anche quelli che ci sono dietro. Questo cambia completamente l'approccio del governo italiano rispetto a quanto abbiamo visto negli ultimi anni. Andremo a cercare gli scafisti lungo tutto il globo terracqueo, perché vogliamo rompere questa tratta».

Ripristinato decreto flussi: cosa prevede

Il governo ripristina «i decreti flussi, che consentono l'ingresso per lavorare di immigrati regolari» e «che sono stati azzerati perché tutte le quote erano coperte da chi entrava illegalmente».

«Criteri» di ingresso e «quote saranno su base triennale», ha spiegato il presidente del Consiglio. Sono previste «corsie preferenziali per gli stranieri che in patria hanno fatto corsi di formazione riconosciuti dal governo italiano», ha proseguito Meloni.

Norme contro gestione opaca dei centri migranti

Nel decreto «ci sono norme sulla semplificazione delle procedure di espulsione, per il potenziamento dei centri di permanenza finalizzati al rimpatrio, per intervenire nei casi di gestione opaca dei centri per migranti», ha spiegato il premier.