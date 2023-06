Decreto lavoro, maggioranza va sotto in commissione. FdI: «Un incidente». Schlein: «Incapaci». Calenda: «Rischio caos»

A quanto si apprende in Commissione bilancio la maggioranza è andata sotto sul dl Lavoro.

Schlein: "Maggioranza nel caos"

«La maggioranza è nel caos. Dopo quanto avvenuto alla Camera sul Mes, con il ministero dell'Economia che sconfessa la propaganda del governo, oggi al Senato non riesce a far approvare emendamenti preparati all'ultimo minuto, che cercavano di mettere toppe ai tanti obbrobri contenuti nel Dl Lavoro, e va sotto». Così la segretaria del Pd, Elly Schlein. «Il Dl Lavoro era una delle bandiere programmatiche del governo Meloni. Oggi le forze di maggioranza non riescono nemmeno a garantire che gli emendamenti della relatrice siano approvati. Il Dl lavoro è un provvedimento sbagliato, che va cambiato, e noi continueremo ad opporci a norme che aumentano precarietà e povertà. La verità è che questo esecutivo non sta in piedi, incapace di passare dalla propaganda ai fatti».

Fdi: "Solo un ritardo"

«È stato un incidente che non doveva accadere, ma rimediamo anche a questo». È il commento della relatrice Paola Mancini ( FdI) a quanto accaduto in commissione Bilancio dove la maggioranza è andata sotto sul parere ai 12 emendamenti presentati dalla stessa relatrice questa mattina in Aula al Senato. Sono mancati i voti dei senatori di FI. Secondo quanto riferito da esponenti di FdI ora si metterà ai voti, sempre in commissione, un nuovo parere del Mef. La commissione dovrebbe convocarsi di nuovo alle 15.

Calenda: "Rischio caos"

«Uno spettacolo davvero poco edificante. Con tentativi della maggioranza di spiegare che no »non siamo andati sotto«. La verità è più semplice di così: un pezzo di Forza Italia ha voluto dare un messaggio. Se questo è l'esordio del dopo Berlusconi la maggioranza rischia il caos». Lo scrive sui social il leader di Azione Carlo Calenda commentando quanto accaduto in commissione al Senato sul dl lavoro.