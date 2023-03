Decreto bollette, dal bonus sociale all'Iva ridotta sul gas: le decisioni del cdm. All'esame il Dl concorrenza

Il consiglio dei ministri in programma oggi esaminerà il nuovo decreto legge con i sostegni a famiglie e imprese per le bollette - nella bozza dall'Iva ridotta sul gas al rinnovo del bonus sociale e più tempo per sanare le irregolarità formali e per il ravvedimento speciale - il disegno di legge annuale per la concorrenza, quello per il divieto di produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi sintetici, e il decreto legislativo sul Codice degli appalti, per cui è atteso l'esame definitivo.