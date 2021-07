Ddl Zan, Salvini a Letta: «Vediamoci martedì per una mediazione o la legge finirà male»

Il Leader della Lega Matteo Salvini lancia un ultimo appello a Enrico Letta per la risoluzione dei contrasti sul Ddl Zan. «Propongo a Enrico Letta, per l'ennesima volta, una mediazione come chiesto anche dalla Santa Sede. Vediamoci martedì, prima che il testo arrivi in Aula, per togliere i punti critici degli articoli 1, 4 e 7. Se Letta non accettasse, la legge Zan finirebbe male e tutta la responsabilità cadrebbe sulle spalle del Pd», ha detto Salvini.

Ddl Zan, tra mediazioni e contrasti

«Oggi, in una bella intervista al Corriere della Sera, la senatrice Masini offre delle ragionevoli proposte di mediazione, che non escludono persone dalle tutele, per approvare il Ddl Zan. Queste proposte, infatti, a differenza di quelle della Lega e di Italia Viva, pur abolendo l'art.1, mantengono nella legge l'orientamento sessuale e l'identità di genere, tra i motivi fondanti odio, discriminazione e violenza, da punire sempre». Lo dichiara Elio Vito, deputato di Forza Italia

«Mi auguro che Forza Italia e tutto il centrodestra possano fare propria questa proposta, andando oltre gli argomenti grotteschi sinora utilizzati per contrastare una legge di civiltà. Mi auguro pure che la proposta della senatrice Masini possa trovare il favore dei partiti di quella ampia maggioranza che alla Camera ha votato il ddl Zan, togliendo ogni alibi a chi vuole solo impedirne l'approvazione», conclude Vito.