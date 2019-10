La prima volta di Sassoli domenica in tv da Fazio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per la prima volta in diretta in uno studio televisivo italiano dalla sua elezione dello scorso 3 luglio, il Presidente del Parlamento Europeo David Maria Sassoli sarà ospite a Che Tempo Che Fa intervistato da Fabio Fazio, domenica 13 ottobre, su Rai2 alle 21.00.E' il secondo scoop in pochi mesi per Fazio, che l'anno scorso era riuscito a intervistare (ma andando lui all'Eliseo) Emmanuel Macron, nel pieno delle tensioni Italia-Francia sui gilet gialli. Ora la prima volta di Sassoli in uno studio tv.