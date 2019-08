di Simone Canettieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Mettetevi in regola con i pagamenti e preparatevi a elezioni anticipate». Questa mattina sulle caselle di posta dei 300 parlamentari del M5S è arrivata la mail di, la creatura diche controlla e soprattutto riceve le rendicontazioni dei parlamentari M5S.Nel testo del messaggio si legge alla fine in neretto: "La scadenza per mettersi in regola era il 31 luglio, ti preghiamo pertanto di provvedere al completamento dei mesi indicati entro il 2 settembre in vista di eventuali elezioni e relativi controlli da farsi per le candidature".La comunicazione di Rousseau ha gettato nello scompiglio molti parlamentari indietro con le restituzioni. Ed è partita subito la corsa per mettersi in regola, visto gli ultimi precedenti. Proprio il caso rimborsopoli nell'ultima campagna elettorale provocò un terremoto tra i grillini tra espulsioni e scambi di accuse.