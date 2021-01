Crisi governo, Zingaretti: «Bene Conte, non fermiamoci ora». Crimi: «Pieno sostegno al premier»

«Bene Conte. L'appello ad andare avanti per cambiare. Patto di legislatura, apertura al coinvolgimento del Paese, priorità allo sviluppo per creare lavoro, alla difesa della salute, al rafforzamento del protagonismo europeo a cominciare da Next Generation Eu. Non fermiamoci ora. Dobbiamo ricostruire la fiducia. L'Italia ha diritto alla speranza, c'è una prospettiva da perseguire per il futuro». Così il segretario del Pd Nicola Zingaretti.

APPROFONDIMENTI PERSONE Giuseppe Conte a Montecitorio POLITICA Giuseppe Conte, ecco cosa ha detto dalla chiusura a Renzi (che non... ECONOMIA Governo, Conte alla Camera: "Crisi senza fondamento" CENTRODESTRA Salvini: «Legge proporzionale? Conte è su Marte»....

«Pieno sostegno al presidente Conte, l'Italia ha bisogno di una guida e di risposte ed è ciò che intendiamo continuare a fare, attraverso un rinnovato patto di governo. Non ci voltiamo indietro, andiamo oltre e torniamo a correre». Lo dichiara il capo politico M5S Vito Crimi.

«La crisi è stata causata dal narcisismo esasperato di qualcuno. A chi lancia messaggi rasserenanti rispondo che bisognava pensarci prima. La rottura è profonda: qualcuno ha pensato di far saltare il Pd senza riuscirci», dice nell'Aula della Camera Michele Bordo del Pd nel dibattito sulle comunicazioni del presidente del Consiglio. «Non abbiamo spirito di rivalsa o vendetta verso Iv, ma bisogna essere seri. La mancanza di una prospettiva politica per la coalizione è stato il problema principale. Ora bisogna lavorare alla costruzione di una coalizione che sia una maggioranza politica che elabori una alternativa vera alla destra populista», ha concluso, ribadendo: «per noi non ci sono alternative a questo governo. Dobbiamo assicurare la continuità ed evitare avventure incomprensibili. La maggioranza ci sarà, o ognuno si assumerà le proprie responsabilità davanti al Paese».

Giuseppe Conte, ecco cosa ha detto dalla chiusura a Renzi (che non cita), all'appello a Udc e Psi

Salvini: «Legge proporzionale? Conte è su Marte». Udc: «Voteremo no alla fiducia». Brunetta: «Patto di riconciliazione»

Governo, Conte alla Camera: "Crisi senza fondamento"

Ultimo aggiornamento: 17:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA