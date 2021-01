Crisi di governo al buio. Il premier Conte stamani salirà al Colle da Mattarella per dimettersi. Una mossa obbligata dopo il fallimento dell'operazione "volenterosi" che però, un minuto dopo le dimissioni, ripartirà. Il presidente del Consiglio, infatti, spera che il suo passo indietro li convinca definitivamente a uscire allo scoperto, grazie alla prospettiva di un governo nuovo di zecca, un Conte ter, di cui far parte a pieno titolo e non come semplice stampella. La palla, comunque, passerà al Capo dello Stato che non avvierà le consultazioni prima di mercoledì. Lo sbocco della crisi non è scontato perché se i volenterosi non dovessero essere in numero sufficiente da formare una maggioranza stabile, allora Mattarella vaglierà altre possibilità che potrebbero anche portare a Palazzo Chigi qualcun altro.

Ci sarebbe sempre l'ipotesi di una ricucitura con Renzi per una ripartenza su nuove basi, con un nuovo patto di legislatura, ma sia Conte che M5S che Pd, se non la escludono più a priori, la considerano un di più: i renziani, in altre parole, potrebbero rientrare ma solo in aggiunta ai "volenterosi". Non dovrebbero, cioè, essere determinanti per le sorti del governo. E poi, se Conte sembra pronto a far cadere il veto su Renzi, non è detto che a colloquio con Mattarella non sia Renzi a porre veti su Conte. O magari saranno gli stessi volenterosi a chiedere discontinuità a Palazzo Chigi. Quello che al momento sembra difficile è che si rotoli verso elezioni anticipate, considerate un problema con la pandemia in corso ma soprattutto con il Recovery Plan e il primo anticipo dei fondi Ue da ottenere a giugno. Ecco allora anche l'ipotesi di un governo di "unità nazionale", come lo ha chiamato ieri Berlusconi facendo insospettire gli alleati Salvini e Meloni. E cioè che comprenda non solo centristi ma anche Forza Italia. A quel punto, però, sarebbe davvero difficile pensare a Conte di nuovo al timone.

La diretta della crisi

10.01 - Cei: trovare soluzione al servizio dei cittadini

La Chiesa «non è di questa o di quell'altra parte. Quello che ci sta a cuore è il bene di ogni persona e di ognuno insieme agli altri, quello di cui c'importa è la vita delle persone, quello che sosteniamo è il nostro Paese». Così il presidente Cei Gualtiero Bassetti. «Guardiamo con attenzione e preoccupazione alla verifica politica in corso in uno scenario già reso precario dalla situazione che stiamo vivendo. Auspichiamo che la classe politica collabori al servizio dei cittadini, uomini e donne, che ogni giorno in tutta Italia lavorano in operoso silenzio e che si giunga a una soluzione che tenga conto delle tante criticità»

Nella sua introduzione alla sessione invernale del Consiglio episcopale permanente, che si svolge oggi in videoconferenza, il card. Bassetti sottolinea che «come pastori dobbiamo farci interpreti ed essere voce delle molteplici fragilità, perché nessuno sia lasciato solo». «Inoltre i prossimi mesi - non dimentichiamolo - saranno cruciali per la ricostruzione del sistema-Paese. Un tema su cui intendiamo dare il nostro contributo progettuale», aggiunge il presidente dei vescovi italiani.

9.58 - Pd-M5S-LeU: sostegno a Conte

I capi delegazione del M5s Alfonso Bonafede, del Pd Dario Franceschini e di Leu Roberto Speranza, a quanto si apprende, avrebbero ribadito in Consiglio dei ministri il loro sostegno a Giuseppe Conte, dopo che il presidente del Consiglio ha comunicato la sua decisione di dimettersi.

9.57 - Conte in Cdm: mi dimetto

Conte ha comunicato ai ministri, a quanto si apprende, la decisione di recarsi al Quirinale per rassegnare le sue dimissioni. Sul tavolo del Consiglio dei ministri anche il provvedimento sull'autonomia del Coni, un passaggio necessario e non rinviabile per evitare che l'Italia si presenti alle prossime Olimpiadi di Tokyo senza tricolore e inno di Mameli.

9.45 - Casini: Conte può sperare in reincarico

«L'accanimento per andare in Parlamento sulla relazione Bonafede era una sciocchezza. Se oggi Conte va al Quirinale con la possibilità di avere il reincarico è perché non è stato battuto in Parlamento», ha detto a Skytg24 il senatore Pier Ferdinando Casini, che ha anche detto di sperare che, al contrario delle smentite di ieri, proprio il Pd abbia consigliato al premier il passo delle dimissioni. «Non vedo una crisi al buio, se c'è la capacità di metterla sul binario giusto», ha aggiunto. Per l'ex presidente della Camera la crisi di governo in corso «ha delle logiche conclusioni: c'è una maggioranza che si è dissolta, ma i cui leader non hanno dichiarato indisponibilità a questo percorso».

9.44 - Quagliarello: in centrodestra pesi diversi ma stessa dignità

«Nel centrodestra ci sono pesi diversi, forze molto grandi che hanno un peso diverso da quelle piccole, ma la dignità deve essere uguale per tutti. Anch'io auspico che il centrodestra non si divida, però anche che non ci si dimentichi di dire che si va al Quirinale» ad esporre la posizione della coalizione. Lo dice Gaetano Quagliariello di Idea a La7.

9.42 - Fiano: Conte al centro di nuova proposta di governo

Il presidente Conte in questo momento è il punto di equilibrio della futura proposta di governo». Lo dice Emanuele Fiano del Pd a La7. «Questo paese non si può governare con un voto in più», dal momento in cui Renzi ha ritirato la sua delegazione al governo, «lavoriamo per verificare se fosse possibile un allargamento della maggioranza, mi auguro che questo sia possibile», risponde Fiano a una domanda sulla formazione di un gruppo di cosiddetti responsabili a sostegno del governo.

9.30 - De Micheli: Conte punto di equilibrio della maggioranza

«Conte è il punto di equilibrio di questa maggioranza e in questo momento non c'è nessuna soluzione diversa di un incarico al presidente Conte». Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, lo sottolinea in un'intervista a Radio Capital. «Quando aumenta troppo la confusione nel sistema istituzionale e politico, cosa che ahimè nelle ultime ore sta succedendo, il rischio delle elezioni, non volute e nemmeno temute dal Pd, si fanno più concrete», aggiunge.

9.23 - Marattin (Iv): siamo compatti, non siamo soldati

«Siamo assolutamente compatti, stiamo discutendo tanto, in Parlamento non ci sono soldati che prendono ordini», dice Luigi Marattin a La7, rispondendo a una domanda sulle presunte divisioni in Italia viva. «Dobbiamo imparare a non avere più paura dei leader, in Italia si pensa sempre all'uomo solo al comando», ricorda l'esponente renziano.

9.01 - Conte arriva a Palazzo Chigi per il Cdm

Il premier Giuseppe Conte è arrivato a Palazzo Chigi per il Consiglio dei ministri in cui comunicherà alla sua squadra di governo la decisione di andare al Quirinale a rassegnare le dimissioni.

8.47 - Toti (Cambiamo): disponibili per governo di scopo

«Nessuno di noi è convinto che rimettere insieme questa maggioranza possa essere la soluzione per questo Paese. Non ci interessa rafforzare una maggioranza di sinistra. Se invece si parla di governo di scopo è diverso», ha detto ad 'Agorà' su Rai Tre il governatore della Liguria Giovanni Toti, fondatore del movimento "Cambiamo!". «Un governo di salute pubblica vuol dire un appello per tutte le forze politiche, coinvolgere anche la Lega o chi ci vorrà stare, poi chi non ci vuole starci legittimamente se ne tirerà fuori ma io ritengo che i miei alleati ci debbano stare - ha proseguito - Vuol dire ministri di altro profilo con un profilo anche tecnico, sociale, economico, vuol dire un governo di salute pubblica per le sfide che abbiamo davanti». «Io col presidente Conte non ho nessuna ruggine, ho lavorato con lui al ponte di Genova, non ho pregiudiziali e deciderà Mattarella. Io dico che non può essere l'allargamento di questa maggioranza o la riedizione di questo governo».

Ultimo aggiornamento: 10:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA