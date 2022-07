Crisi governo, la diretta. Iniziato il voto di fiducia. D'Incà sente Draghi: fallisce l'ultima mediazione

Il governo è ad un passo dalla crisi. E Mario Draghi già oggi potrebbe rassegnare le sue dimissioni. «Non siamo disponibili a concedere cambiali in bianco, le dichiarazioni di intenti non bastano», ha detto ieri in tarda serata Giuseppe Conte annunciando che il M5S non voterà la fiducia al decreto aiuti. L'ex premier, aprendo l'assemblea congiunta dei parlamentari pentastellati al termine di una giornata convulsa e contraddittoria, ha precisato che in Senato i grillini non possono che «agire con coerenza e linearità» rispetto a quanto fatto alla Camera sul dl aiuti, poiché «i cittadini non comprenderebbero una soluzione diversa».

APPROFONDIMENTI IL FOCUS Crisi di governo, come ci si è arrivati? Le tappe e la... ECONOMIA Crisi di governo, spread Btp-Bund apre in netto rialzo a 207 punti.... IL CASO Governo, Conte apre la crisi: il M5S non voterà la fiducia.... DRAGHI Governo-sindacati: impegno su decreto anti-crisi, nuovo incontro a... LA GIORNATA Draghi-Conte, telefonata tra il premier e il leader M5S. Dal Pd alla... LA CRISI Governo, cosa farà il centrodestra? Salvini pronto allo... IL CASO Draghi, apertura a M5S: «Ma basta ultimatum, non c'è... LA POLEMICA Salvini: «Perché Draghi si rivolge a noi, se è... DRAGHI Governo e sindacati, in arrivo decreto per sostenere il potere... POLITICA Draghi-M5S, dal Pnrr alla manovra ecco perché il "governo... IL RETROSCENA Draghi: «Situazione seria». L’ultima offerta ai... IL RETROSCENA Conte è ostaggio degli eletti 5Stelle: già in dieci...

La decisione di Conte potrebbe essere prodromica ad altri «strappi» dentro al Movimento, sancendo la rottura netta con l'esecutivo guidato da Draghi. Senza un appoggio chiaro, avrebbe ribadito il premier direttamente a Conte nel corso di una telefonata, l'esperienza del governo è da considerarsi finita. Il Pd e la Lega lo mettono a verbale, qualsiasi strappo segnerebbe la fine dell'esperienza a Palazzo Chigi. E si andrebbe - avvertono Salvini e Letta - dritti verso nuove elezioni. Con il partito di via Bellerio che rimarca: «senza il voto dei pentastellati la maggioranza non c'è più». E Giorgia Meloni che aggiunge: «Basta, pietà. Tutti a casa: elezioni subito!».

Governo, ora Letta avvisa M5S: «Così salta il campo largo»

Crisi governo, la diretta

Ore 11.55 - Verrà posta intorno alle 12.30 la questione di fiducia sul decreto Aiuti al Senato. Così si apprende da fonti parlamentari.

Ore 12.11 - «I numeri dicono che il governo potrebbe proseguire il suo lavoro fine a fine legislatura anche senza il M5s. FI, in continuità con l'atteggiamento di responsabilità che ha sempre contraddistinto la sua azione, attende con rispetto le determinazioni del presidente Draghi e le indicazioni che darà il capo dello Stato. È chiaro e innegabile che eventuali elezioni anticipate in un momento così delicato per l'Italia saranno da attribuire unicamente all'atteggiamento irresponsabile dei 5S. Se dovesse accadere, andare alle urne non ci preoccupa: anzi siamo certi che il risultato elettorale premierebbe il c.destra». Così Silvio Berlusconi.

Ore 11.42 - Rispetto all'evoluzione politica in Italia, io parlo spesso di acque agitate. In queste acque agitate con guerra, alta inflazione, rischi energetici, tensioni geopolitiche la stabilità è un valore in sé e penso che in questo momento serva coesione e non procurare instabilità e quindi noi seguiamo l'evoluzione della situazione italiana ovviamente con tutto il distacco del caso dal punto di vista ufficiale. Dal punto di vista personale il distacco è un pò più relativo, ma comunque la seguiamo direi con preoccupato stupore«. Lo ha detto il commissario Ue all'Economia Paolo Gentiloni interpellato sulla possibile crisi di Governo.

Ore 11.41 - «Ci vediamo alle 13, in diretta dal Senato. Farò un appello a Mario Draghi: parli al Paese dicendo le cose che vanno fatte da qui alle elezioni e vada avanti senza i grillini. Basta coi ricatti dei 5 Stelle, torniamo a correre». Così Matteo Renzi su Fb.

Ore 11.28 - «È chiaro a tutti che se oggi non votano la fiducia aprono la stagione del Papeete bis. Un marchio che non si toglieranno più. E da loro non accettiamo lezioni di coerenza». Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nell'assemblea congiunta dei gruppi parlamentari di Italia per il Futuro, accusando «chi subì il Papeete 1 di fare adesso il Papeete 2».

Ore 11.16 - Il ministro Federico D'Incà ha avuto un confronto con il presidente Mario Draghi il quale ha indicato come unica via percorribile la richiesta di fiducia al Senato sul Dl aiuti. La fiducia sarà posta al termine della discussione generale. Si apprenda da fonti di governo.

Ore 10.40 - «I dirigenti M5S stavano pianificando da mesi l'apertura di una crisi per mettere fine al governo draghi. Sperano in 9 mesi di campagna elettorale per risalire nei sondaggi, ma così condannano solo il Paese al baratro economico e sociale. Non potevamo essere complici di questo piano cinico e opportunista, che trascina il paese al voto anticipato e al collasso economico e sociale». Lo ha detto il leader di Ipf e ministro degli Esteri Luigi Di Maio nel corso dell'assemblea congiunta del suo partito.

Ore 10.30 - «Quello che è successo ieri a Roma e la decisione del M5s di non votare la fiducia al decreto Aiuti cambia lo scenario politico. Prendiamo atto di questa scelta, non è la nostra: è una scelta che ci divide. Noi oggi voteremo convintamente la fiducia». Così il segretario del Pd, Enrico Letta, in un punto stampa a Milano.

Ore 09.42 - L'aula del Senato ha avviato la discussione generale sul decreto Aiuti, licenziato dalla commissione Bilancio di Palazzo Madama senza il mandato al relatore e già approvato dalla Camera. Secondo quanto si apprende, sono previste circa due ore di discussione, poi sarà posta la questione di fiducia e verso mezzogiorno dovrebbero cominciare le dichiarazioni di voto. La “chiama” dei senatori è prevista a partire dalle 13.30 e l'esito del voto dovrebbe arrivare tra le 14.30 e le 15.

Ore 09.21 - «I cinquestelle si dimostrano un partito irresponsabile. I nostri parlamentari hanno sempre sostenuto il Governo pur senza farne parte, per senso di responsabilità. Ora avanti con Draghi anche senza cinquestelle. Anzi...forse è pure meglio». Così il presidente della Regione Liguria e leader di Italia al Centro Giovanni Toti via twitter interviene sulla crisi di Governo.

Ore 09.01 - Vi è «una concatenazione tra le scelte che si assumono, la loro gravità e complessità e gli atti che ne scaturiscono. È evidente che quando il livello dei distinguo all'interno della compagine di governo, ovviamente legittimi in politica, arrivano al punto da mettere in discussione la stabilità e l'equilibrio del quadro politico ci sono poi delle conseguenze inevitabili». Lo dice in un'intervista a Il Messaggero il deputato Enrico Borghi, responsabile sicurezza del Partito Democratico.

Ore 08.43 - I venti di crisi di governo incidono subito sullo spread: il differenziale tra Btp e Bund a 10 anni sale in avvio di scambi sui mercati telematici a 207 punti base contro i 199 della chiusura di ieri. Il rendimento del prodotto del Tesoro cresce di otto 'basis point' al 3,21%.

Ore 08.15 - «Non ho mai capito il M5S, è un mio limite dall'inizio della loro avventura. E conseguentemente non capisco Conte. Mettere in discussione il governo mentre si approva un decreto importante che si chiama per l'appunto Aiuti, alla vigilia di un provvedimento atteso come il salario minimo e l'apertura di un tavolo sociale, va oltre la mia capacità di comprensione. Mi sembra che Conte insegua un discutibilissimo interesse di bottega, con un comportamento non proprio all'altezza di un ex presidente del Consiglio». Così il senatore Pd, Andrea Marcucci, in un'intervista al quotidiano L'identità. «Nell'alleanza elettorale -continua- metterei chi aderisce ad un programma europeista, riformista e che assume l'eredità dell'agenda dell'attuale governo. Per me si deve cominciare da Calenda, Renzi, Sala, se deciderà di darci una mano, Di Maio, se sarà interessato, le liste civiche, gli ecologisti»

Ore 08.16 - «La linea di Azione è netta: si vada avanti con Draghi senza 5S fino a fine legislatura. Di tutto abbiamo bisogno tranne che di correre alle elezioni in mezzo a una crisi che diventerebbe subito uno tsunami, per poi ritrovarci con l'ennesima maggioranza incapace di governare». Così Carlo Calenda su twitter.