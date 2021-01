Governo, nasce il gruppo “Responsabili” Europeisti-Maie-Centro democratico: capogruppo Fantetti, vice il veneziano Causin

Crisi di governo, nasce ufficialmente il gruppo dei “Responsabil” al Senato senza lady Mastella. Indicata come una dei principali sponsor dell'operazione costruttori pro Conte, l'ex azzurra Sandra Lonardo alla fine resta, a sorpresa, fuori dalla partita. Sono dieci i componenti e si chiama “Europeisti-Maie-Centro democratico”. Tra i “costruttori” , spiega chi ha lavorato alla costituzione della nuova formazione. Ne fanno parte i senatori Buccarella, Cario, Causin, De Bonis, De Falco, Fantetti, Marilotti, Merlo, Rossi, Rojc. Capogruppo sarà Raffaele Fantetti, vice Andrea Causin.

APPROFONDIMENTI LA STRATEGIA Governo, Centrodestra unito al Colle: «Diremo no al... L'INTERVISTA Governo, Lupi: «Il calciomercato del premier ha fallito, senza... ITALIA Conte al Senato: «Da Italia viva attacchi scomposti, difficile... POLITICA Governo, Conte: «Ora governo di salvezza nazionale».... L'INTERVISTA Crisi di governo, Boschi: «Nessun veto sui nomi ma svolta sui... POLITICA ​La videostoria di Conte al governo in 3 minuti: dal primo al bis e... IL CASO Governo, crisi al buio: Conte cerca responsabili, ma altri nomi per... LA GIORNATA Governo, diretta. Conte: «Serve governo di salvezza... POLITICA Mattarella, tempi lunghi per svelenire. E chiede numeri e programmi...

Governo, Centrodestra unito al Colle: «Diremo no al reincarico». Il Cav: dentro tutti o nessuno

Mattarella, tempi lunghi per svelenire. E chiede numeri e programmi certi

Il colpo di scena si consuma ieri sera alla fine di una giornata convulsa per l'avvocato del popolo che decide di lanciare un appello finale a tutti coloro che hanno a cuore le sorti della Repubblica, in nome di un governo di salvezza nazionale. Lonardo si sarebbe tirata fuori dopo un acceso botta e risposta con Maria Rosaria Rossi sul simbolo nel costituendo gruppo. A consegnare stamattina prima delle 9 tutta la modulistica con relative firme degli aderenti sono stati gli ex azzurri Maria Rosaria Rossi e il veneziano Andrea Causin, e Raffaele Fantetti della componente Maie-Italia 23.

Governo, Conte: «Ora governo di salvezza nazionale». L'apertura a Renzi

Crisi di governo: Maie, nasce gruppo responsabili ma numeri fermi a 157

Ultimo aggiornamento: 11:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA