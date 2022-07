Crisi di governo, dopo il voto per la prima volta avremo le camere “dimagrite”: 345 parlamentari in meno

Camere small o camere snelle: saranno due Camere inedite, dimagrite di circa il 30% dei parlamentari, quelle che si riuniranno a fine ottobre dopo il passaggio delle urne. La riforma costituzionale varata nel 2020 ha infatti ridotto dai 630 ai 400 il numero dei deputati e da 315 a 200 quello dei senatori eletti, ai quali si aggiungeranno i cinque senatori a vita. Una situazione inedita con degli interrogativi sull'attività parlamentare.

APPROFONDIMENTI IL COLLE Draghi oggi si dimette? Mattarella prepara le elezioni, probabile un... IL TEMA Elezioni a ottobre 2022? Ecco cosa accade adesso dopo la mancata... ROMA Governo, Mattarella e la parlamentarizzazione della crisi: la lunga... ECONOMIA Governo Draghi al capolinea, fiducia solo formale: che succede domani IL FOCUS Draghi, la storia al governo: i suoi 522 giorni dal Pnrr alla guerra... LA GIORNATA Draghi, la lunga giornata di incontri: domani il discorso alle Camere

Mentre la sforbiciata risolverà gli atavici problemi di spazi di lavoro per i parlamentari e i gruppi, ci si interroga sulla funzionalità degli organismi, specie per il Senato. La prossima settimana l'Aula di Palazzo Madama ridurrà il numero delle Commissioni permanenti da 14 a 10 accorpandone alcune (Esteri e Difesa, Ambiente e Lavori Pubblici, Industria e Agricoltura, Lavoro e Sanità).

Tuttavia i gruppi medio-piccoli avranno uno o due senatori in ciascuna commissione, il che impedirà una loro specializzazione e imporrà un maggior ricorso ai tecnici esterni e ai legislativi dei ministeri. L'altro problema riguarda le Commissioni e gli Organi Bicamerali, come Copasir, Vigilanza Rai, Antimafia.

Queste, per fare un esempio, dovranno evitare di riunirsi nel primo pomeriggio (quando non ci sono i lavori delle due Aule) in concomitanza con le Commissioni permanenti di Camera e Senato, pena il rischio di far mancare il numero legale nelle une o nelle altre. Per le Bicamerali in arrivo convocazioni all'alba o al tramonto. Per la Camera non ci sono questi problemi mentre per i giornalisti sarà più semplice memorizzare i nomi e i volti di 600 eletti rispetto a 915.