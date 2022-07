Crisi di governo, Draghi incontra Mattarella e Letta. Salvini: «Pronti a votare legge di bilancio anche se si va al voto»

Domani il premier Mario Draghi sarà in Parlamento per le sue comunicazioni che saranno seguite dalla discussione e dal voto nominale sulle risoluzioni di fiducia. Si comincerà al Senato, poi si andrà alla Camera. I dem e i renziani avevano chiesto che si partisse da Montecitorio (lì i grillini governisti sono di più) e la richiesta era stata appoggiata dal capogruppo M5s Davide Crippa che non è intenzionato a far cadere il governo Draghi (e ha stracciato il contratto a Rocco Casalino). E come lui la pensa una pattuglia nutrita di oltre venti parlamentari M5S. Il movimento fondato da Grillo e Casaleggio vive uno dei momenti più difficili in assoluto: mai come in questa fase il partito è diviso in correnti e bande contrapposte su tutto. C'è chi dice che non si capisce come non si possa votare la fiducia al governo, come Crippa, e c'è chi sogna un movimento guidato da Di Battista e Raggi mentre si improvvisa uno scouting fra gli espulsi e le vecchie glorie per rimpiguare le file dei falchi (il senatore Gabriele Lanzi sostiene che ci sarebbero nuovi arrivi a Palazzo Madama).

APPROFONDIMENTI LA GIORNATA Draghi, la lunga giornata di incontri: domani il discorso alle Camere LO SCONTRO Conte, stop ai governisti: ci sarà un'altra scissione M5S.... ITALIA Crisi di governo, le dimissioni di Draghi dopo il voto di fiducia al... CRISI DI GOVERNO Crisi governo, diretta. Draghi, domani voto di fiducia prima al... GOVERNO M5S, i big in fuga dal Movimento, “governisti” verso la... IL VERTICE Gas, Draghi in Algeria: accordo per 4 miliardi di metri cubi di... IL RETROSCENA Draghi valuta se restare con i fuoriusciti del M5S. Ma serve il... LA GIORNATA Crisi governo, Berlusconi-Salvini: «Pronti al voto, 5S... POLITICA Crisi di governo, oltre 1.000 sindaci a sostegno di Mario Draghi.... LA CRISI DI GOVERNO Crisi governo, la diretta. Conte: «Draghi deve darci... IL RETROSCENA Draghi per ora resiste. «Conte apre alla fiducia? Ciò... ADNKRONOS Crisi governo, Conte: "Rispetto per principi M5S o fuori da... IL RETROSCENA M5S, almeno venti i deputati governisti: pronti a sfilarsi se passa... LA TRATTATIVA Crisi di governo, Draghi resiste al pressing. Colle: «Dopo di... LO SCONTRO M5S, la fronda contro Conte. I ministri: «Non lasciamo» LA GIORNATA Draghi, grillini allo sbando. Salvini e Berlusconi: governo senza di... GOVERNO Crisi di governo: gli incontri nella sede del M5S. Il ministro... CRISI Crisi di governo, senza fiducia si va verso il voto. Ma... LO SCENARIO Conte e il fronte M5S, il bluff non riesce. Lo spettro dei sondaggi L'INTERVISTA Draghi, Gentiloni: «La Ue in apprensione. All’Italia mai... LA PROPOSTA Governo, Italia Viva lancia una petizione: «Draghi resti a... LA GIORNATA Crisi governo, Draghi da Mattarella: dimissioni congelate.... PODCAST Crisi di governo. Cosa succede ora?

Governo, domani il premier in Parlamento

Ore 13.10 Carfagna: «Domani sarà chiaro chi lavora per il Paese e chi no» - Penso che in questo momento siamo tutti tenuti al rispetto del regole, fra tutte ascoltare le comunicazioni del presidente Draghi in Parlamento. Non credo che gli servano consigli, credo che domani avrà tutti gli elementi politici per prendere le sue decisioni: ci sarà un momento di grande chiarimento davanti al Paese. Penso che sarà chiaro a tutti gli italiani qual è la posta in gioco, chi vuole la crisi e chi non la vuole, chi lavora nell'interesse del Paese e che per il proprio tornaconto personale». Così la ministra Mara Carfagna, rispondendo a una domanda dopo la firma dell'accordo di partenariato sui Fondi Europei.

Ore 12.30 Pd, pressing su Draghi - Continua il pressing del Pd, a tutti i livelli e con tutti i protagonisti di questi giorni, su Mario Draghi, affinché scelga di restare alla guida del governo. È quanto viene confermato da fonti dem. Parola chiave: continuità. In quest'ottica rientrerebbe la visita del segretario Pd, Enrico Letta, stamani a Palazzo Chigi. Sull'incontro dal Nazareno bocche cucitissime: «Non è il momento dell'improntitudine - viene spiegato - serve serietà».

Ore 12.00 Un altro deputato M5S dichiara che voterà la fiducia a Draghi. Come Alemanno e Cimino, anche il deputato Niccolò Invidia ha dichiarato che voterà per sostenere il governo.

Ore 11.45 Finita la riunione tra Matteo Salvini, i ministri e i sottosegretari della Lega: «Avanti senza M5S». «A prescindere dagli esiti della crisi di governo ed anche in caso di elezioni anticipate, la Lega vuole tutelare la tenuta economica e sociale del Paese garantendo l’approvazione in tempi brevissimi di una legge di bilancio anche tabellare che dia certezze e stabilità. L’obiettivo è evitare un mercanteggiamento preelettorale in sede di bilancio, garantendo al contempo con responsabilità la messa in sicurezza dei conti dello Stato». È quanto emerso durante la riunione di Matteo Salvini con i ministri e i sottosegretari del partito. «Si conferma grande compattezza: il partito è indisponibile a proseguire il lavoro “con gli inaffidabili 5Stelle e senza chiarezza”. L’auspicio è garantire all’Italia soluzioni all’altezza, evitando che provocazioni, liti e figure inadatte blocchino il Paese. Dal confronto di ieri sera con i gruppi parlamentari, era emersa grande insoddisfazione nei confronti dei ministri Luciana Lamorgese e Roberto Speranza considerati “inadatti a proseguire”», si legge in una nota della Lega. Il leader della Lega, Matteo Salvini, ora andrà a villa Grande, sull'Appia, per un vertice del centrodestra di governo. Attesi anche i leader centristi, come Lorenzo Cesa e Maurizio Lupi.

Ore 11.25 Draghi ricorda con una nota la strage di via D'Amelio - « Oggi ricordiamo la strage mafiosa di via D'Amelio, in cui morirono il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della scorta: Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina ed Emanuela Loi. Borsellino è un eroe della Repubblica: insieme a Giovanni Falcone ha inferto colpi durissimi ai vertici di Cosa Nostra e posto le basi per un nuovo modo, moderno ed efficace, di combattere la mafia. L'uccisione di Giovanni Falcone cinquantasette giorni prima non aveva scalfito la determinazione di Borsellino nel portare avanti le indagini su Cosa Nostra. La sua morte rimane una macchia sulla nostra storia e sulle nostre istituzioni che non seppero proteggerlo». Lo dichiara il premier Mario Draghi. «Nel celebrare il lavoro di Borsellino, il suo coraggio, il suo senso del dovere e dello Stato, dobbiamo continuare nella ricerca della verità sullo stragismo mafioso e intensificare il nostro impegno contro le mafie. È il modo migliore per commemorare chi ha perso la vita al servizio dell'Italia, per mostrare concreta vicinanza ai loro cari», conclude.

Ore 11.20 Draghi ha incontrato il Capo dello stato Mattarella - ll presidente del Consiglio Mario Draghi si è recato stamane al Quirinale per incontrare il presidente Sergio Mattarella. L'incontro rientra nelle consuete interlocuzioni tra presidente e premier, tanto più in fasi delicate come l'attuale, e all'indomani del viaggio in Algeria. Lo sottolineano fonti del Quirinale.

Il premier rientra a Chigi dopo l'incontro al Quirinale con Mattarella

Ore 10.50 Un'altra deputata M5S, Rosalba Cimino, dichiara che voterà la fiducia a Draghi - «Se il Movimento non lo farà lascio il partito», dice Cimino. «Ormai mancano pochi mesi alla fine della legislatura, è giusto fare la legge di bilancio e non mettere il paese in crisi con l'esercizio provvisorio», dice all'AdnKronos.

Ore 10.15 Letta vede Draghi - Il segretario del Pd Enrico Letta, questa mattina è stato a palazzo Chigi, a colloquio con il premier Mario Draghi.

Ore 10.10 Salvini riunisce i ministri, oggi vertice del centrodestra - È iniziata alla Camera la riunione di Matteo Salvini con ministri, sottosegretari, capigruppo e vicesegretari della Lega. Oggi è previsto un vertice del centrodestra di governo all'ora di pranzo a Villa Grande, dove il leader di FI Silvio Berlusconi alloggia a Roma.

Meloni e i sospetti di FdI su Lega e Berlusconi. «Doppio gioco per salvare l'esecutivo»

Ore 9.50 Alemanno (segretaria d'Aula M5S) «Voterò la fiducia a Draghi senza dubbio» - «Se il presidente Draghi chiederà la fiducia delle Camera, io la accorderò senza dubbio. Oltre un anno fa, in piena crisi pandemica, ho approvato la formazione di un governo di unità nazionale. Non smetterò di sostenerlo oggi di fronte a un'emergenza sociale, se possibile, ancora più critica». Lo dice Maria Soave Alemanno, deputata del M5s, alla Gazzetta del Mezzogiorno. È «sbagliato rivolgersi esclusivamente alla pancia del proprio elettorato o perdersi in strategie politiche oggi più che mai fuori luogo. Considerando questo punto di vista, mi chiedo: chi sta davvero tradendo qualcuno?», dice tra l'altro la deputata 5 stelle.

Crisi di governo, l'aut-aut dei grillini governisti a Conte: Draghi bis o rischio scissione