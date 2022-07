Crisi di governo, Salvini: «Basta teatrino di Conte». Meloni: «Assurdo impedire le elezioni»

Crisi di governo, la situazione oggi domenica 17 luglio. Cosa succede con Mario Draghi? «Cinque Stelle e Pd da tempo bloccano l'Italia coi loro litigi e le loro pretese, con crisi, richieste di poltrone, ius soli, droga libera o Ddl Zan: gli Italiani non ne possono più, basta!». Lo dice Matteo Salvini, postando un suo video su Facebok. «Non se ne può più del teatrino di Conte, Letta, Di Maio, che passano il tempo a litigare, se volete andare avanti per settimane a begare fatevi da parte», dice nel filmato. «Conto che siano gli italiani presto a scegliere dei parlamentari seri, onesti e perbene», conclude il leghista.

Draghi, l'incaricato d'affari Usa Smitham lascia Roma: «Con la sua guida Italia più forte di sempre»

Draghi per ora resiste. «Conte apre alla fiducia? Ciò che conta è rinunciare agli ultimatum»

È ripresa l'assemblea di deputati e senatori del M5s con il leader Giuseppe Conte, sospesa ieri sera. La riunione si sta svolgendo via zoom.

«Negli ultimi anni, nonostante la fase delicata, molte nazioni in Europa e nel mondo sono andate tranquillamente al voto. Perché in Italia si fa di tutto pur di impedire le elezioni? Lo trovo assurdo». Lo scrive su Twitter la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.

Un Draghi bis senza M5S? «Gli interessi dell'Italia al primo posto». Il senatore Pd, Andrea Marcucci, risponde così all'Adnkronos sulla possibilità di andare avanti con il premier senza il sostegno dei 5 Stelle o di una sua parte. Quanto alla alleanza con i pentastellati, per Marcucci è ormai fuori dall'orizzonte. «Sono Conte e le sue pretese a confermare che l'alleanza è finita». Senatore Marcucci, Andrea Orlando dice che 'ogni ipotesi senza M5S non è percorribilè. È d'accordo? «Nella condizione data, non possiamo porre condizioni. Il dibattito in corso nel M5S, evidenzia la presenza di un'area fortemente antigovernista, e di una più responsabile. Non credo che mercoledì riusciremo ad avere tutto il M5S, ma solo una sua componente, che aggiunta ai numeri di Di Maio, sarà comunque significativa».