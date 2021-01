Crisi di governo, Zingaretti: «Pd non vuole elezioni anticipate». Bettini: «Renzi dia segnali per fase nuova»

Crisi di governo, altra giornata calda. «Ora Matteo Renzi dimostri effettivamente di avere il senso non dell'errore ma un pò del salto nel buio che lui ha procurato e incominci in Parlamento a dare qualche segnale, se ci sono delle aperture» nella relazione del ministro Alfonso Bonafede sulla giustizia. Lo dice Goffredo Bettini del Pd a Omnibus su La 7. «Se è un Renzi che ha rotto direi di no, se si mette nell'ottica di una responsabilità nazionale senza ricatti e senza prepotenze, si può guardare a una fase nuova», ha spiegato. In ogni caso, per Bettini, «per il ricorso eventuale al voto la responsabilità è di chi ha staccato la spina, noi faremo di tutto per evitarlo».

Odio le personalizzazioni, quest'estate era la scuola, oggi è Bonafede. Qui bisogna dare al Paese un governo che possa gestire la rinascita». Lo ha detto la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina ad Agorà su Rai Tre. Mentre Nicola Zingaretti dice: «Il Pd non vuole elezioni anticipate, per evitare il voto lavora a un esecutivo autorevole: siamo stati responsabili e portato avanti la battaglia sui contenuti. È stato Renzi che ha portato a questo rischio, con una crisi al buio. Bisogna uscire da questa situazione».

«Il Pd non minaccia le elezioni, ma le elezioni possono essere l'esito di una situazione complicata che si è venuta a creare non per colpa del Pd. Con Italia Viva il dialogo non si è mai interrotto ma serve, da parte loro, una responsabilità che in queste settimane non c'è stata». Così il sottosegretario all'Ambiente, Roberto Morassut, intervenendo a SkyTg24. «Il Pd - aggiunge - dà un giudizio positivo sul lavoro svolto dal Presidente del Consiglio. Conte è un punto di equilibrio per questa maggioranza e figura centrale per un eventuale dialogo con altre forze che a questa guardano. Il Pd ha avanzato le sue proposte, anche talvolta discordanti con quelle del premier, mantenendo un ruolo di pungolo e mediazione. A Italia Viva non abbiamo mai chiuso le porte ma non si può aprire una crisi e poi rientrare come se nulla fosse accaduto».

«È essenziale ripartire dai problemi del Paese, non abbiamo posto veti su nessuno, mentre su di noi si pongono veti». Così la senatrice di Italia viva, Teresa Bellanova, rispondendo a una domanda sull'ipotesi di un governo Conte ter.

