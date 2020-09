Zingaretti: «Meno movida per tenere le scuole aperte»

«Meno movida per tenere le scuole aperte», suggerisce Nicola Zingaretti, leader del Pd e governatore del Lazio. «Se vogliamo tenere aperte le scuole e le università è molto importante quello che si fa dentro questi luoghi, ma è anche molto importante la movida notturna, continuare a stringere i denti e non affollare le metropoli di eventi di massa che sono possibili focolai. Se dobbiamo costruire una gerarchia, la prima da salvaguardare, e sono d'accordo con il presidente Conte, è la scuola e l'università», dice Zingaretti in collegamento video con l'evento 'Riparte l'italia - insieme per ricostruire' a Bologna.

Falsi allarmi

«Possiamo riuscirci», sottolinea Zingaretti rispondendo a una domanda sulla capacità di mantenere le scuole aperte anche se si entrasse in un periodo di falsi allarmi, contagi e tamponi ai più piccoli. «Possiamo riuscirci - dice - soprattutto se intorno alle scuole capiamo che è molto importante mantenere bassi i livelli dei contagi. La scuola va tutelata non solo per quello che avviene dentro l'edificio scolastico ma con comportamenti individuali di tutti per 24 ore al giorno, che evitino la costituzione di nuovi focolai soprattutto nei centri urbani».

« Paese non sopporterebbe altro stop »



«Non c'è solo il tema vita, ma la nostra economia non potrebbe in alcun modo sopportare un nuovo ciclo come quello che abbiamo alle nostre spalle. Noi non dobbiamo arrivarci ma questo sta tutto sulle nostre respoinsabilità». Così il leader del Pd e governatore del Lazio Nicola Zingaretti in collegamento video con l'evento a Bologna 'Riparte l'italia - insieme per ricostruirè a proposito degli insegnamenti del coronavirus. Averlo contratto, ha spiegato, gli ha insegnato «che si può avere paura, non si deve scherzare, ma si può sconfiggere e quindi la paura si sconfigge solo con atteggiamenti responsabili, però non si può giocare».

