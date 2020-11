Covid, Arcuri: «Seconda ondata impetuosa, ma non c'è pressione sulle terapie intensive»

Sul Covid c'è chi va cauto. «In Germania a marzo c'erano 30 mila posti di terapia intensiva, sei volte di più che in Italia, dove erano 5 mila; al picco abbiamo avuto nel nostro Paese circa 7 mila pazienti in rianimazione, duemila di più della totale capienza dei reparti. Oggi abbiamo circa 10 mila posti di terapia intensiva e arriveremo a 11.300 nel prossimo mese. Attualmente ci sono circa 3.300 ricoverati in terapia intensiva (per Covid, ndr), quindi la pressione su questi reparti non c'è». Lo ha detto il commissario all'emergenza Domenico Arcuri alla conferenza “Finanza e sistema Paese un anno dopo” della Digital Finance Community Week.

APPROFONDIMENTI COSA ACCADE Covid, diretta. Francia, superato picco epidemico. Nuovo vaccino in... LA STRATEGIA Vaccino Covid, in arrivo altre due cure: «In estate il vero... COVID19 Covid, «7 giorni per capire se ci sarà discesa dei... COVID19 Covid, l'immunologa Viola: «Nessuna prova che il virus... LO STUDIO Covid, danni multiorgano per i più giovani. Problemi di salute... LO STUDIO Covid, «mal di testa, mente annebbiata, occhi rossi e... LA SCOPERTA Covid, torna positivo un guarito su 5: lo studio del Gemelli ROMA Lockdown, i bimbi nati morti triplicati nel Lazio. Studio La... L'ESPERTO Covid, Burioni: «Basta blaterare di immunità di gregge,... POLITICA Covid, Arcuri: «Colpito un italiano su sessanta,...

Covid, «7 giorni per capire se ci sarà discesa dei casi». Ecco l'analisi degli scienziati

Covid, l'immunologa Viola: «Nessuna prova che il virus fosse presente in Italia già a settembre 2019»

Covid, danni multiorgano per i più giovani. Problemi di salute fino a 4 mesi dopo l'infezione

Covid, l'altra sfida: tornare alla normalità dopo la malattia. «Molti pazienti guariti sono emotivamente fragili»

Arcuri ha poi detto che oggi «siamo il decimo paese al mondo nonostante l'impetuosa e in parte inaspettata recrudescenza della pandemia in queste ultime settimane».

Ultimo aggiornamento: 12:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA