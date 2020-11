Covid Campania, Tar: scuole chiuse, ordinanza di De Luca legittima

Sulle scuole il Tar dà regione al presidente della Campania De Luca e respinge i ricorsi dei genitori che ne chiedevano la riapertura totale. L'ordinanza regionale è legittima, fa sapere l'Unità di crisi regionale. Con due decreti, il Tar campano ha infatti respinto i ricorsi contro il provvedimento regionale con il quale è stata programmata, a partire dal 24 novembre, la graduale ripresa delle attività didattiche in presenza nelle scuole dell'infanzia e della prima elementare, previo screening sul personale docente e non docente e sui bambini e relativi familiari. I genitori chiedevano la ripresa totale in presenza.

La decisione

Il Tribunale ha affermato la legittimità dell'ordinanza impugnata, tenuto conto che il provvedimento, nel quadro di emergenza sanitaria, aggravata per la Campania inserita nella zona rossa, «intende corrispondere proprio alle esigenze manifestate dai genitori, anche nell'interesse dei figli minori, di rapida ripresa delle attività 'in presenzà e individua, allo scopo, un percorso necessariamente caratterizzato da gradualità e prudenza, accompagnato da ulteriori misure cautelative». Tra queste lo screening volontario preventivo che si auspica essere su una ampia platea di personale docente e non docente, personale impiegato nella scuola, monitoraggio e successiva valutazione dei dati relativi all'andamento della curva epidemiologica. Il provvedimento regionale contempera «il carattere prioritario del diritto alla salute dei cittadini con le esigenze rappresentate dai ricorrenti». A presentare ricorso un gruppo di genitori contrari alla didattica a distanza e favorevoli, invece alla ripresa delle lezioni in aula. Il provvedimento regionale prevede una graduale riapertura delle scuole, a partire dal 24 novembre. La richiesta, alla base del ricorso presentato dai genitori, era la ripartenza delle lezioni in aula, anche per gli alunni dalla seconda elementare in poi, fino alla seconda media, così come previsto dalle disposizioni nazionali per le zone rosse.

