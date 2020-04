Coronavirus, Zingaretti: «Fake su di me, denuncio e devolvo i soldi alla Sanità»

Nicola Zingaretti non ne può più. "Chi non ha argomenti sparge odio e fake news. Denunceremo e tutti i risarcimenti saranno devoluti alla protezione civile e alla ricerca pubblica in sanita'". Lo scrive su Facebook il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, chiedendo: "A quanti e' gia' arrivata via WhatsApp o sui social una bufala sul mio conto? In pochi giorni questi 'bufalari' sono stati capaci di dire che: non ho mai contratto il coronavirus, poi invece che l'ho preso ma mi sono curato in clinica privata. E altre sciocchezze ancora". "Non si tratta solo di fake news gravissime - aggiunge - ma di una vera e propria campagna denigratoria e di disinformazione che mira a creare notizie false per poi diffonderle ovunque. Oggi riguarda me, ma questo fenomeno potrebbe coinvolgere chiunque e va arginato perche', mai come in questo momento, noi abbiamo bisogno di unita', coesione, impegno alla diffusione di informazioni utili".

