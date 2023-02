Cospito, Nordio alla Camera: «Revoca 41 bis? Lo stato di salute non può condizionare. Donzelli, quei dati erano sensibili»

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio riferirà oggi pomeriggio alle 16 all'Aula della Camera sulla vicenda relativa ad Alfredo Cospito. Lo ha deciso ieri la Conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Il guardasigilli terrà successivamente un'informativa in Aula al Senato. L'intervento a Palazzo Madame è previsto alle 18. Intanto le rivelazioni di Giovanni Donzelli, deputato di Fdi e responsabile per l'organizzazione del partito della premier Meloni, sulle intercettazioni ambientali in carcere di alcuni dialoghi dell'anarchico con boss di Cosa Nostra infiammano il dibattito politico. Le opposizioni, dal Pd al Terzo Polo, chiedono le dimissioni di Donzelli dal Comitato di controllo dei servizi di cui è vicepresidente e anche del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, che ha fatto sapere di aver rivelato lui al collega di partito, suo coinquilino, il contenuto delle intercettazioni di Cospito.