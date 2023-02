Cospito, Meloni e i sospetti (nella chat) sui tempi dello sciopero della fame: «Iniziato con il mio arrivo»

Una chat e un timore. L'invito a non partecipare alle polemiche dell'opposizione sul caso Cospito e una raccomandazione alla serietà e alla concentrazione, visto il clima preoccupante di questi giorni. Così, a quanto apprende l'Adnkronos, la premier Giorgia Meloni si è rivolta via chat ai parlamentari di Fratelli d'Italia dopo l'appello pubblico a smorzare i toni lanciato con una lettera al Corriere della Sera.

Cospito, Meloni: «Si abbassino i toni e FdI dia l'esempio. No alle dimissioni di Delmastro»

«Sono sinceramente preoccupata dal clima che si sta creando attorno a questa vicenda e dalla minimizzazione che vedo da parte di molti - ha sottolineato Meloni nella chat con i gruppi parlamentari - Le auto incendiate, i manifesti che additano presunti “assassini” di Cospito all'università, le minacce di morte, gente messa sotto scorta, e dall'altra parte chi finge di non vedere e anzi giustifica (leggevo un lunare articolo nel quale si sostiene che inventiamo pericoli finti per poi imporre scelte di limitazione delle libertà ) o soffia direttamente sul fuoco (vedi alcuni titoli de 'il domanì)». «Tutti i contorni di questa vicenda sono abbastanza inquietanti, compresa la tempistica che quasi sovrappone la nascita del governo all'inizio dello sciopero della fame da parte di Cospito - ha aggiunto la premier - È possibile che io stia esagerando e spero sia così, ma comunque vada serve che tutti siano concentrati e seri. Dalle risposte al mio appello credo che l'opposizione preferisca continuare ad alimentare la polemica. Vedremo, ma comunque vada vi invito a non partecipare - l'esortazione ai parlamentari - Continuiamo a lavorare per cercare di dare risposte. Grazie a tutti e buon sabato!».