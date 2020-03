Coronavirus, Zingaretti: positiva al tampone la segretaria, negativi membri della Giunta

«Ha avuto esito positivo un tampone per il coronavirus effettuato sulla segretaria di Nicola Zingaretti al Partito democratico», si legge in una nota della Regione. Domani, comunque, come rende noto l’ufficio stampa del Pd, saranno eseguiti i lavori di sanificazione della sede nazionale del Partito. Sarà effettuata anche in tutti gli uffici della Regione.

La Giunta regionale e lo staff continueranno ad operare seguendo scrupolosamente le prescrizioni mediche. «La Regione Lazio proseguirà comunque nella sua attività garantendo anche in questi giorni l’ordinaria amministrazione tramite smart working e gli uffici decentrati».

Ultimo aggiornamento: 12:35

