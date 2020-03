Coronavirus, Zingaretti dall'isolamento torna in video: «Ho avuto la febbre alta»

«Ciao a tutti io sono ancora in isolamento a casa, ho avuto un paio di giorni di febbre alta, ora va un pò meglio, ho iniziato la terapia antivirale e combattiamo». Lo ha affermato Nicola Zingaretti tornato in video su Facebook. Il segretario del Partito Democratico, in isolamento domiciliare dopo esser risultato positivo al coronavirus, è tornato in video dopo qualche giorno di assenza.

«Vorrei dire ancora grazie agli operatori della sanità che stanno dando il massimo in questo momento - ha aggiunto Zingaretti - grazie anche alla squadra della Regione Lazio stiamo rafforzando la rete per ogni evenienza, abbiamo iniziato l'ampliamento dei posti letti allo Spallanzani poi c'è il Covid 2 interamente dedicato all'emergenza virus, apriranno domani un'altra struttura a Casal Palocco, all'Umberto Primo e Tor Vergatra, in generale stiamo ampliando la rete in tutti gli ospedali nelle varie Province. Lo so che è dura, continuiamo a stare a casa, ma è importante sapere che siamo tutti impegnati a vincere questa sfida».



