Malore in diretta social: la governatrice dell'Umbria si accascia, portata d'urgenza in ospedale

La presidente della Regione, Donatella Tesei, è stata accompagnata domenica in ospedale, a Spoleto, dopo aver accusato un malore. La presidente era impegnata a Preci, in veste istituzionale, insieme - tra gli altri - al prefetto Claudio Sgaraglia e al commissario straordinario per la ricostruzione, Giovanni Legnini. Presenti anche i sindaci della Valnerina e l'assessore regionale Paola Agabiti.

Dopo i saluti del sindaco di Preci, Massimo Messi, la presidente ha fatto il suo intervento, partendo dal brillante superamento dell'emergenza coronavirus da parte dell'Umbria fino alla necessità di un cambio di passo per la ricostruzione. Poi la governatrice si è messa da parte ed ha ascoltato gli interventi del prefetto Sgaraglia, della senatrice Alessandrini e del commissario Legnini. Proprio durante l'intervento di quest'ultimo, la presidente si è accasciata, soccorsa subito dai presenti.

Secondo le prime ipotesi, si sarebbe trattato di una crisi ipertensiva. Sono in corso accertamenti. Il malore è stato praticamente trasmesso in diretta facebook, visto che il sindaco Messi stava trasmettendo la cerimonia sul suo profilo social. La paura è stata grande, ma le condizioni della Presidente - che poco prima aveva parlato di quanto fossero stati duri (forse anche dal punto di vista emotivo) questi ultimi tre mesi di emergenza covid-19 - non sarebbero gravi.

