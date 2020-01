Coronavirus, Salvini: «Vi difende la Lega, frontiere chiuse»

Le frontiere chiuse contro il virus. Ecco la nuova campagna di Matteo Salvini. Schiera la Lega contro il Coronavirus e collega la sua predicazione dei porti chiusi contro i migranti alla lotta dura nei confronti della malattia proveniente dalla Cina. “Altro che speculazione, questa è la verità. Ogni giorno arrivano in Italia decine di voli dalla Cina: ci vogliono controlli, controlli e ancora controlli. Altro che frontiere aperte...”. Così il capo leghista si intesta la battaglia anti-virus. E da Palazzo Madama in qualità di senatore Salvini scrive: “Il ministro della Salute, Roberto Speranza è finalmente arrivato in Senato (dopo le pressioni della Lega) e ha appena ammesso che in Cina il coronavirus è trattato e considerato pericoloso come la peste e il colera e ha parlato di elevata probabilità di diffusione globale del virus.” Quindi porti chiuso, aeroporti chiusi e il Carroccio va in prima fila di nuovo sul tema securitario ma stavolta mettendo insieme gli aspetti migratori con quelli sanitari. E tutta la Lega e chiamata alla nuova battaglia: dimostrare che il Conte 2 non sa difendere gli italiani neppure sul terreno della salute. Ultimo aggiornamento: 15:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA