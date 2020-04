Coronavirus, il Pd contro Patuanelli sui piani-riapertura: «Rischiamo passo falso»

«Non sono al corrente del piano Patuanelli» che permetterebbe di riaprire il 22 di questo mese a coloro che garantiscono il rispetto dei protocolli sicurezza approvato dalle parti sociali. Andrea Orlando, vicesegretario del Pd, stronca il progetto del ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli che di fatto brucia i tempi e permetterebbe di riaprire già la prossima settimana a tutte le aziende in grado di garantire il distanziamento e il contingentamento delle linee produttive.

«L’ultima parola sarà del presidente del Consiglio - insiste Orlando - Quello che ritengo fondamentale è che si dia una prospettiva qualche giorno prima». Secondo Orlando «aprire come si è chiuso è una stupidaggine». «Rischiamo il passo falso» e «rischiamo di riaprire e poi dover richiudere qualche settimana dopo».

All’affondo di Orlando, che critica il ministro pentastellato per eccesso di ottimismo, si uniscono le Sardine che scrivono a Conte sostenendo che “in Lombardia non ci sono ancora margini per una riapertura piena”.

