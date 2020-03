Mattarella: «Rigore in Italia, ma è indispensabile. Ue intervenga prima che sia troppo tardi»

Ultimo aggiornamento: 19:56

«Il senso di responsabilità dei cittadini è la risorsa più importante su cui può contare uno stato democratico in momenti come quello che stiamo vivendo. La risposta collettiva che il popolo italiano sta dando all'è oggetto di ammirazione anche all'estero, come ho potuto constatare nei tanti colloqui telefonici con Capi di Stato stranieri». Lo ha sottolineato il presidentein un messaggio gli italiani.«Nel nostro Paese , come ho rIcordato, sono state prese misure rigorose ma indispensabili - ha ricordato Mattarella -, con norme di legge, sia all'inizio che dopo la fase di necessario continuo aggiornamento, norme, quindi, sottoposte all'approvazione del Parlamento. Sono stati approntati, e sono in corso di esame parlamentare, provvedimenti di sostegno per i tanti settori della vita sociale ed economica colpiti. Altri ne sono preannunciati. Conosco, e comprendo bene, la profonda preoccupazione che molte persone provano per l'incertezza sul futuro del proprio lavoro. Dobbiamo compiere ogni sforzo per non lasciare indietro nessuno».E ancora: «Stiamo vivendo una pagina triste della nostra storia. Abbiamo visto immagini che sarà impossibile dimenticare. Alcuni territori - e in particolare la generazione più anziana - stanno pagando un prezzo altissimo. Ho parlato, in questi giorni, con tanti amministratori e ho rappresentato loro la vicinanza e la solidarietà di tutti gli italiani»«Sono indispensabili ulteriori iniziative comuni, superando vecchi schemi ormai fuori dalla realtà delle drammatiche condizioni in cui si trova il nostro Continente - ha aggiunto il presidente -. Mi auguro che tutti comprendano appieno, prima che sia troppo tardi, la gravità della minaccia per. La solidarietà non è soltanto richiesta dai valori dell'Unione ma è anche nel comune interesse».