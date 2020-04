Coronavirus, Conte: «Riaperture dal 4 maggio, il piano entro questa settimana»

Non si può riaprire tutto subito, e il programma della fase 2 post Covid sarà pronto entro questa settimana. Lo ha annunciato il premier Giuseppe Conte in un lungo post su Facebook. Il piano «deve avere un'impronta nazionale, perché» deve riorganizzare il lavoro, ripensare le modalità di trasporto e dare nuove regole per le attività commerciali, spiega Conte. «Dobbiamo agire sulla base di un programma nazionale, che tenga però conto delle peculiarità territoriali», aggiunge. Perché il trasporto «in Basilicata non è lo stesso che in Lombardia. Come pure la recettività degli ospedali cambia da Regione a Regione e deve essere costantemente commisurata al numero dei contagiati».

Coronavirus, diretta: Trump sospende l'immigrazione negli Stati Uniti

Coronavirus, nella fase 2 ecco cosa servirà per uscire di casa

«Molti cittadini sono stanchi e vorrebbero un significativo allentamento delle misure» anti contagio «o, addirittura, la loro totale abolizione. Vi sono poi le esigenze delle imprese e delle attività commerciali di ripartire al più presto. Mi piacerebbe poter dire: riapriamo tutto. Subito. Ripartiamo domattina».

Ultimo aggiornamento: 08:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA