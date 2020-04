Coronavirus, deputato alla Camera senza mascherina. «Ma non avevo la febbre»

Ho fatto un intervento in Aula per dire che occorre fare una campionatura tra i sani... Solo cosi' si combatte la pandemia

. Il deputato della Lega Giuseppe Basini oggi nell'emiciclo si aggirava senza mascherina ed è stato più volte redarguito sia dai commessi che dai questori.

Al massimo - risponde al telefono - avevo 36,8. Non di più. Certamente non la febbre. All'ingresso mi hanno fatto notare che ero rosso in viso. Ho risposto che avevo preso il sole, poi sono entrato a Montecitorio

. Eppure diversi colleghi di partito ma anche altri esponenti sia della maggioranza che dell'opposizione si sono preoccupati. In tempi di coronavirus i sospetti si moltiplicano. E così nelle chat dei diversi gruppi parlamentari si era diffusa la voce nel primo pomeriggio di un parlamentare che si rifiutava di indossare la mascherina:

Se avessi avuto la febbre non mi avrebbero fatto passare









In ogni caso oggi c'è stata bagarre in Aula proprio sul tema del rispetto delle regole sulla necessita' di diminuire le presenze in Parlamento. Accuse reciproche tra i partiti con il presidente della Camera, Fico, che ha promesso di affrontare di nuovo la questione nella prossima capigruppo.. , spiega l'interessato.In ogni caso oggi c'è stata bagarre in Aula proprio sul tema del rispetto delle regole sulla necessita' di diminuire le presenze in Parlamento. Accuse reciproche tra i partiti con il presidente della Camera, Fico, che ha promesso di affrontare di nuovo la questione nella prossima capigruppo..

