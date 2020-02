C'è il Coronavirus: la Regione annulla il convegno sul Coronavirus

Il convegno sul Coronavirus, organizzato la scorsa settimana e in programma per domani sera, non si fa più: cancellato, o meglio rinviato a data da destinarsi. Motivo: la diffusione del Coronavirus. Succede a Vigevano, comune della provincia di Pavia, dove la Regione ha vietato gli assembramenti di persone. Così gli organizzatori hanno dovuto annullare il convegno.

LEGGI ANCHE...> Coronavirus, negli uffici sanitari dell'Abruzzo solo utenti con la mascherina

Tra le motivazioni ci sarebbe anche il fatto che molti degli stessi relatori, tra i quali un infettivologo e un virologo, professori all’università di Pavia e primari al policlinico San Matteo, avrebbero ritirato la loro disponibilità perché impegnati a tempo pieno in ospedale nelle attività di contrasto al virus. Il convegno era previsto in origine nell’aula consiliare del Comune di Vigevano. Nei giorni scorsi, dopo il diffondersi del contagio, era arrivata la decisione di spostarlo al teatro Cagnoni, per favorire una maggiore partecipazione. Questa mattina è stata comunicata la cancellazione.

Ultimo aggiornamento: 14:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA