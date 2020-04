​​Coronavirus, Conte alle Regioni: «No a scontri, continuiamo a lavorare insieme con correttezza»

Il premier si è "incontrato" in videoconferenza con gli enti locali. Un invito a non alimentare «scontri che non ci sono e non devono esserci» e a continuare a collaborare «con correttezza». È stato rivolto, a quanto si apprende, dal premier Giuseppe Conte alle Regioni in apertura della videoconferenza a Palazzo Chigi. Il presidente del Consiglio avrebbe ribadito la disponibilità alla massima collaborazione con gli enti locali e difeso l'operato del governo nell'azione contro il coronavirus.

«Ognuno di noi, ministri, governatori, a tutti i livelli istituzionali, sta dando il massimo con un obiettivo comune che è quello di salvare più vite possibili e mettere in sicurezza il nostro Paese. Questo ci unisce e dovrà continuare a unirci. Questo deve contare più di ogni incomprensione, ora e in futuro». Lo ha detto, a quanto apprende l'Adnkronos, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, rivolgendosi ai presidenti di Regione collegati in videoconferenza.

