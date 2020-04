Coronavirus, gli auguri di Pasqua di Giuseppe Conte: «Rinunce oggi per riconquistare ciò che conta davvero

E' su Facebook l'augurio di Pasqua del premier Conte agli italiani durante il lockdown per coronavirus. «Buona Pasqua a tutti gli Italiani. A chi oggi soffre, a chi di fronte ha una sedia che rimane vuota, a chi lotta nelle corsie degli ospedali per allontanare lacrime e dolore dalla propria comunità. Le rinunce che ognuno di noi compie in questa domenica così importante sono un gesto di attaccamento autentico a quello che conta davvero e che potremo riprenderci presto. Insieme ce la faremo», scrive il premier Giuseppe Conte.

Ultimo aggiornamento: 14:39

