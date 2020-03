Coronavirus, Berlusconi via da Milano: è a Nizza, nella villa della figlia Marina

Silvio Berlusconi ha lasciato Milano, o meglio, Arcore, da qualche giorno, per trascorrere l'emergenza coronavirus in Francia, dalle parti di Nizza, sulla Costa Azzurra, nella residenza della figlia primogenita Marina a ​​​​​Châteauneuf-de-Grasse, Valbonne, sfarzosa villa ottocentesca circondata da un immenso parco.

I medici, come racconta La Stampa, hanno consigliato all'ex premier - 84 anni a settembre - di «stare in sicurezza anti-contagio», come ha raccontato nei giorni scorsi Antonio Tajani, vice presidente di Forza Italia.

Con Berlusconi c’è Marta Fascina, la giovane deputata da qualche tempo legata al Cavaliere.

