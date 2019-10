Il premier Giuseppe Conte è giunto poco prima delle ore 15.30 a San Macuto per presentarsi al Copasir, dove è atteso in audizione. Tra i temi dell'incontro, le visite a Roma del procuratore Usa William Barr ed i suoi colloqui con i vertici dell'intelligence italiana. Conte è arrivato in leggero ritardo sull'orario previsto (le 15).

«Domani pomeriggio è confermata l'audizione al Copasir e, sicuramente, dopo mi sentirò più libero per parlare. Ora lasciatemi il tempo di programmare il confronto con voi, ma sono disponibile a farlo subito», ha detto ieri il premier Giuseppe Conte rispondendo a una domanda sul cosiddetto Russiagate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA