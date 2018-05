La consultazione in Rete è indetta con avviso sul sito internet del MoVimento 5 Stelle, con preavviso di almeno 24 ore», recita lo statuto del M5S. Ma così non è stato. Nelle ore precedenti la votazione infatti ci son state solo dichiarazioni vaghe sull'imminenza del voto.



Ma anche chi è disposto a chiudere un occhio su una regola indetta dai vertici e da loro trasgredita c'è il problema della piattaforma web che sta reggendo male il traffico di utenti che cerca di entrare, autenticarsi e votare. Ecco, arrivare al terzo step è difficilissimo.

Ragazzi non riesco ad entrare sono iscritta da anni ma non mi riconosce risolvete le problematiche della piattaforma purtroppo non e' la prima volta che la piattaforma ha problemi e poi allungate l' orario per votare c'è gente che alle 20 ancora lavora

Anche io non ho l'accesso pur essendo iscritto dal 2016!

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Impossibile raggiungere il sito. Questo il messaggio che compare sugli schermi di chi sta cercando di collegarsi alla piattaforma Rousseau per votare il contratto di governo stilato da M5S e Lega. Dunque oggi sarà una giornata di rallentamenti e mancati accessi al sito. A questo aggiungete la rabbia degli attivisti che denunciano il mancato preavviso che sarebbe dovuto arrivare almeno un giorno prima, come da statuto.Come già accaduto in passato, in occasione delle parlamentarie, il sito web del Movimento 5 stelle sta andando in tilt. E puntualmente compaiono i commenti frustrati sul blog delle stelle e sui social.Laura scrive: «». Alessandro su Twitter: «Non si entra». Fernando: «».Max Bugani, socio di Rousseau insieme a Davide Casaleggio, è riuscito a votare. Scrive su Facebook: «