Conte, appena arrivato nell'aula del Senato, si è seduto tra Luciana Lamorgese e Dario Franceschini. Il premier ha avuto un lungo scambio con Lamorgese e poi ha scambiato qualche parola con Franceschini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel suo discorso di ieri a Montecitorio il premier ha fatto appello «al coraggio» e alla «determinazione» di 5Stelle, Pd e Leu. Perché «va sfruttata l'occasione unica per migliorare il Paese». E perché, soprattutto, è ancora vivo nel premier il ricordo di quattordici mesi di zuffe e agguati tra leghisti e grillini. Un incubo h24. Con il rischio di replica: tra Conte e Luigi Di Maio è gelo. Siderale. Mitigato, in serata, solo dal fatto di trovarsi dalla stessa parte della barricata durante il violento scontro con la Lega.Nel chiedere la fiducia della Camera (343 sì, 262 no, 3 astenuti) e senza mai citare Matteo Salvini, Conte ha fissato le regole d'ingaggio della nuova maggioranza per «il nuovo patto politico e sociale», per «la nuova e risolutiva stagione riformatrice»: «Lasciamoci alle spalle il frastuono dei proclami inutili e delle dichiarazioni bellicose e roboanti. La lingua del governo sarà mite, senza arroganza. Serve equilibrio e misura, sobrietà e rigore».L'esatto contrario di ciò che è accaduto nel Conte Uno. Non a caso, il premier incaricato rimarca: «Dovremo mostrare coesione e unità d'azione, nel segno della lealtà. Dobbiamo essere pazienti nelle parole e operosi nelle azioni. Dobbiamo mettere da parte nuovi egoismi e vecchi rancori».Del tutto diversi clima e toni nella replica del pomeriggio. Conte, per animare e rinsaldare la sua maggioranza, non usa le parole miti promesse 5 ore prima. Imbraccia l'artiglieria contro Salvini e Giorgia Meloni. Una vera e propria metamorfosi: «Avete lanciato accuse come tradimento, sequestro del voto, oltraggio agli italiani. Sono mistificazioni. Mi chiedo se la Costituzione esista ancora o sia stata stracciata: la nostra è una democrazia parlamentare. Questo governo non è frutto di accordi siglati nottetempo». Ancora, tra urla e insulti di leghisti e FdI: «E' assurdo accusare M5S di tradimento, si è dimostrato coerente al programma, voi siete coerenti solo alle convenienze elettorali. Ed è irresponsabile che un leader politico possa decidere ogni anno, a suo piacimento e arbitrio, di portare il Paese al voto per incassare più poltrone». L'Aula ribolle di grida leghiste. Scatta invece la standing ovation di grillini e dem: avere un nemico comune è, al momento, il collante più forte. Oggi si replica in Senato.