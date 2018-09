Cattedra Sapienza, il premier Conte «Rinuncio per sensibilità personale»

«Non ho mai pensato di ricavare una poltrona a vita da questo incarico, ecco perché mi sarebbe piaciuto partecipare a questo concorso come un semplice cittadino. Però io ho deciso: rinuncio a questo concorso per ragioni di personale sensibilità».







Lo precisa, in un video su Facebook, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervendo sulla vicenda del concorso per una cattedra alla Sapienza.

