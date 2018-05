Le 7 persone decisive del mondo di Conte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una vita da Conte l'Incaricato. ln queste ore febbrili e decisive, sono 7 le persone decisive del mondo Conte.Olivia Paladino. La fidanzata. Bella, appariscente, appassionata. Più giovane del premier incaricato di lui di quindicina d'anni, è figlia del proprietario dell'hotel Plaza.Valentina. Ex moglie, avvocato dello Stato. Bella donna a sua volta. Con Conte sono in buoni rapporti. Hanno un figlio insieme.Niccolò. Undici anni, il figlio. Conte spesso lo accompagna a scuola al mattino, e si ferma a prendere un caffè nel bar di via Giulia dove Niccoló abita con la madre.Tommaso Donati. Giovane dell'ufficio legislativo M5S al Senato. È l'angelo custode di Conte nelle trattative di questi giorni.Piero Dettori. E gli altri della Casaleggio Associati. Sono i coach comunicativi dell'Incaricato.Fabrizio Di Marzio. È una sorta di suo altero ego. Giudice di Cassazione, cinquantenne, a lui Conte chiede pareri e consigli.Il tassista. Non uno solo, in verità, ma tanti. Continua a girare in taxi l'Incaricato. Ed è appena andato e tornato dalla Banca d'Italia, in via Nazionale, a bordo di un'auto bianca. Seguita dalla scorta però. È stato soprannominato il premier 3570.