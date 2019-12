Conte parla alla Camera sul Mes ma Di Maio non lo applaude mai

di Simone Canettieri

Cupo assorto nei suoi pensieri. A tratti teso.durante il discorso di un'ora del premier Conte alla Camera non si è mai scomposto. Il leader del 5 stelle è stato l'unico ministro tra i banchi del governo a non applaudire mai il presidente del consiglio. Con le mani tese sul banco, Di Maio è stato punzecchiato dalla Lega e anche della parole di Conte, che ha ripercorso l'iter del Fondo Salvo Stati partito ai tempi del governo gialloverde.Di Maio, con un volto non proprio entusiasta, è stato dunque impassibile. E alla fine non ha concesso nemmeno un applauso al premier (stessa posizione per la fedelissima Laura Castelli, viceministro dell'Economia), al contrario dei grillini D'Incà e Bonafede, visibilmente soddisfatti dalle parole del presidente del consiglio, come ha certificato l'applausometro.