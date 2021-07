Conte-Grillo, c'è l'accordo sul nuovo Statuto. Di Maio: «Abbiamo sempre creduto nel dialogo»

Tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte c'è l'accordo sul nuovo Statuto. Lo ha annunciato Vito Crimi in assemblea dei gruppi M5S. A breve, ha spiegato, si voterà sul nuovo Statuto e sul presidente del M5S.

«Il MoVimento si dota di nuovi ed efficaci strumenti proiettando al 2050 i suoi valori identitari e la sua vocazione innovativa. Determinante è stato il contributo scaturito dal lavoro svolto dal comitato dei sette che Grillo e Conte ringraziano. Una chiara e legittimata leadership del MoVimento 5 Stelle costituisce elemento essenziale di stabilità e di tenuta democratica del Paese. Grillo e Conte si sentiranno ancora nei prossimi giorni per definire insieme gli ultimi dettagli e dare avvio alle procedure di indizione delle votazioni». È questo il messaggio di Beppe Grillo e Giuseppe Conte letto da Vito Crimi in assemblea M5S.

Le reazioni

È un momento storico per il M5S, è stata davvero dura. Così il capogruppo M5S Ettore Licheri, commentando l'accordo tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte annunciato da Vito Crimi in assemblea.

«Abbiamo sempre creduto nel dialogo e nella mediazione invece che nello scontro e nella polemica. Giuseppe Conte e Beppe Grillo hanno appena concordato di dare il via al nuovo corso del Movimento 5 Stelle. Grazie ai sei amici con cui abbiamo lavorato per raggiungere questo obiettivo». Così su Twitter il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

«Noi in Cdm siamo in quattro, abbiamo provato a tutelare il percorso parlamentare. Io mi assumo la responsabilità di quello che abbiamo fatto... Non c'è stata interferenza su quello che è successo in Cdm, c'è stata richiesta di informazioni da parte di Grillo e Conte ma nessuna interferenza. Mettersi sulle barricate in Cdm avrebbe significato peggiorare il testo, senza incidere in Parlamento», ha detto in assemblea M5S il ministro per le Politiche agricole Stefano Patuanelli, parlando della riforma della giustizia.

«Qualche giorno fa sembrava impossibile raggiungere un accordo. Ma l'intelligenza e l'amore per il M5S di Beppe e Giuseppe alla fine hanno prevalso. Un grazie anche ai 7 mediatori per il loro gran lavoro. Ora ripartiamo con coraggio!» Lo scrive in un tweet la vice presidente del Senato Paola Taverna.