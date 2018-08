Il premier Conte: «Governo mette al centro interessi italiani, non propri. Da settembre sfide importanti»

Il governo «ascolta le richieste dei cittadini e mette al centro i vostri interessi e non i propri». Lo afferma il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un video pubblicato su Facebook. «Non è un governo distante ma ha la sensibilità politica per soddisfare i vostri sogni», aggiunge.

​«Le cose da fare sono tante, tantissime, ma sento di poter dire che stiamo cominciando a cambiare davvero il Paese. Da settembre ci aspettano sfide importanti, cruciali per rilanciare il Paese e la nostra economia. Per farlo abbiamo una serie di riforme strutturali fondamentali».

