Conte vuole un plebiscito, deve avere un plebiscito. Se non ha tanta gente tra gli iscritti che va a votare, almeno l’80 per cento dei 113.000 (per lo statuto hanno votato solo 60mila), e non votano tutti per lui (almeno il 90 per cento, visto che di solito producono risultati bulgari le urne telematiche M5S) la sua ascesa alla guida del movimento nasce zoppicante. Dunque, per il voto di ieri e oggi che lo renderà presidente M5S (ma...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati