Conte: «Zone rosse Alzano e Nembro? Sono sereno, venerdì riferirò ai pm di Bergamo»

«Non sono preoccupato di testimoniare nell'inchiesta sulle zone rosse in Lombardia, riferirò ai pm di Bergamo venerdì, doverosamente e con serenità», ha detto Conte in diretta da Palazzo Chigi rispondendo alle domande della stampa. Quanto al no compatto del centrodestra che non parteciperà agli Stati generali dell'economia Conte ha assicurato che «Villa Phampili è una sede istituzionale e il centrodestra se ne convincerà».

«Da lunedì - ha spiegato Conte - inizierà il confronto con tutte le parti migliori del Paese» agli stati generali «e inizieremo con un doveroso omaggia Colao, che ci riferirà il senso dell'iniziativa. È un buon lavoro: ha ricevuto come normale varie critiche, ci stanno».

Ci sarà un nuovo scostamento di bilancio? «Adesso si stanno sedimentando le misure che abbiamo predisposto, con 80 miliardi. Valutiamo l'impatto che avranno: faremo le valutazioni quando avranno piena attuazione. Dobbiamo essere pronti anche per interventi più immediati. Non è esclusa la possibilià che dovremo intervenire in tempi più immediati, nei limiti della finanza pubblica».

«Stiamo predisponendo un nuovo dpcm - ha poi aggiunto - su alcuni interventi in scadenza: nulla che cambi completamente il quadro attuale. Vedo cittadini molto responsabili e un'Italia pronta ad affrontare la nuova fase». ll partito di Conte ha il 14%? «A mia insaputa, perché io non ho partiti», ha poi risposto il premier a una domanda sui sondaggi riguardo a un suo ipotetico partito.

Quanto all'audizione in commissione d'inchiesta sul caso Regeni il premier ha detto: «Ho urgenza di riferire, riferirò appena possibile».



