Il braccio di ferro, in corso, sul nome di Paolo Savona, potrebbe portare a uno slittamento dei tempi per la presentazione della lista dei ministri al Quirinale dal parte del presidente incaricato, Giuseppe Conte. A quanto apprende da ambienti parlamentari della Lega, non è da escludere che Conte possa salire solo domani al Colle, da Mattarella, per consegnare i nomi della compagine di governo. A quanto apprende l'agenzia Adnkronos da

autorevoli fonti M5S, il nome di Savona sarebbe ancora presente nella squadra di governo.

