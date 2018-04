Via al secondo giro di consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo governo. Dopo il gruppo delle Autonomie, il Misto e Leu in mattinata, nel pomeriggio le consultazioni riprenderanno alle 16.30 con il Pd, poi alle 17.30 il centrodestra unito e alle 18,30 i 5 stelle. Domani mattina le consultazioni si concluderanno con il Presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, e i presidenti delle Camere, Roberto Fico e Elisabetta Casellati.

«La crisi in Siria rende necessaria un'accelerazione sulla soluzione della crisi, sul trovare intese e non attendere le elezioni regionali per poter stabilire i rapporti di forza all'interno all'interno delle coalizioni». Lo ha detto Pietro Grasso di Leu al termine del suo colloquio al Quirinale con il presidente della Repubblica, invitando a superare «qualsiasi personalismo». «Speriamo che al più presto ci sia la responsabilità per trovare un' intesa di governo», ha continuato. «Al presidente Mattarella abbiamo ribadito la nostra posizione: bisogna uscire dai personalismi e cominciare a trattare i temi più urgenti del Paese: la tutela del lavoro e la lotta alla povertà, il welfare e i diritti civili. Quanto all'economia aspettiamo la presentazione del Def. Su questi punti siamo disponibili a ogni confronto e dialogo», ha rilevatro ancora Grasso. «Riteniamo improrogabile un cambio di fase, un dialogo che esca dai tatticismi delle ultime settimane e espliciti, anche di fronte all'opinione pubblica, non solo l'elenco dei temi ma anche gli strumenti per affrontarli, in vista di ogni possibile intesa di governo», ha concluso Grasso.Emma Bonino, durante il suo colloquio al Quirinale, ha ribadito al Capo dello Stato Mattarella, al quale conferma la sua «fiducia», i «punti essenziali» dai quali il prossimo governo non potrà prescindere: «la tenuta dei conti pubblici, pensando ai giovani e alle generazioni future cui non possono essere lasciati debiti da pagare; la questione europea con l'Italia che deve essere protagonista con Germania e Francia di una difficile discussione sul futuro e smettere di usare l'Europa come capro espiatorio di difficoltà interne». Lo ha sottolineato Bonino al termine della consultazione al Colle rispondendo alle domande dei giornalisti. Ove nascesse un governo M5S-centrodestra, gli esponenti di +Europa e Insieme resteranno all'opposizione: «Non ci sono margini», dice a tal proposito Bonino.«Non possiamo riferire i contenuti dei nostri colloqui con il presidente Mattarella, ma non ci vuole una grande fantasia a capire come sia preoccupato per questa escalation e per come reagiscono le forze politiche in Italia». Lo dice Juliane Unterberger, presidente del Gruppo per le Autonomie del Senato a chi, dopo la consultazione, le chiede cosa pensi il Capo dello Stato della situazione in Siria.