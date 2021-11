Consiglio federale Lega, diretta: lo stato maggiore si riunisce alla Camera sul caso Salvini-Giorgetti. Ci sono Zaia e Fedriga

Chi parteciperà alle 18 al Consiglio federale della Lega? L'assemblea è stata convocata alla Camera e parteciperanno, oltre al segretario Matteo Salvini, i tre vicesegretari Giancarlo Giorgetti, Andrea Crippa e Lorenzo Fontana, i governatori con in testa Luca Zaia e Massimiliano Fedriga (poi Attilio Fontana, Christian Solinas, Donatella Tesei), i capigruppo di Camera e Senato, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, e i commissari regionali.

Sul tavolo c'è la questione del sovranismo europeo. Salvini non intende rinunciare ad alleati come Orban e Morawiecki, mentre Giorgetti sposa una linea più moderata in Europa, lontana dalle destre estreme.