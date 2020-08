Pubblica su Facebook le foto della visita alla cripta di Mussolini: sospeso consigliere della Lega

È stato sospeso il consigliere comunale della Lega Christian Braccini, in carica a Scandicci (Firenze). Il provvedimento arriva per aver pubblicato su Fb, nei giorni scorsi, foto di una sua visita alla cripta di Mussolini a Predappio. Lo annuncia in una nota l'on. Daniele Belotti, commissario regionale della Lega in Toscana. «Ritenendo grave quanto fatto dal nostro esponente - scrive Belotti - abbiamo, quindi, deciso di procedere con l'immediata sospensione dello stesso dal nostro partito. I valori di libertà e democrazia non devono essere, infatti, mai minimamente messi in discussione, neppure tramite un qualsiasi riferimento fatto sui social durante una normale vacanza estiva».

Ultimo aggiornamento: 15:29

