È giallo sulla mancata votazione del senatore ex M5S del gruppo Misto, Lelio Ciampolillo. Considerato tra gli indecisi sulla fiducia al governo al Senato, è risultato assente alla prima e seconda chiama. Ma è subito scoppiato la bagarre. Il senatore ha chiesto di votare ma la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, lo ha fermato: «Avevo già chiuso la votazione della seconda chiama». Poi la Casellati ha chiesto di vedere la registrazione video della seduta dopo il caos scoppiato attorno al senatore Ciampolillo, arrivato in ritardo sulla seconda chiama. Sono stati così i senatori questori a dirimere il caso. Essendo un voto importante, la presidente del Senato, Casellati, ha quindi deciso di rimandare la decisione ai questori. E, poco più tardi, dopo aver controllato le videoregistrazioni, ha riammesso alla votazione il senatore Ciampolillo (e Riccardo Nencini di Italia Viva), che - secondo i filmati - erano in aula al momento dell'apertura del voto. «È stato effettuato un accertamento sulla chiusura della votazione. Risulta che Ciampolillo sia arrivato alle 22.14. Io ho dichiarato la chiusura alle 22.15. Siccome ha alzato la mano e non ho potuto vederlo, riammetto alla votazione Ciampolillo», ha spiegato Casellati, riammettendo anche Nencini «che era arrivato subito dopo».

Ultimo aggiornamento: 22:49

