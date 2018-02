Tommaso Cerno dal letto d'ospedale «Forza ragazzi, io tornerò presto»

«Ciao matteorenzi e ciao a tutti i Dem. Sono sempre lì con voi anche se in questi giorni solo con lo spirito! Forza ragazzi! Io torno presto in pista, promesso! #forzaPd». È il tweet postato questa mattina da Tommaso Cerno, candidato del Pd, capolista in Fvg e a Milano per il Senato. Il giornalista ex condirettore di Repubblica ha anche pubblicato a corredo una foto che lo ritrae in un letto di ospedale, ricovero per il quale sostiene di essere assente dalla campagna elettorale.



Sono centinaia le reazioni al tweet di Tommaso Cerno e decine. invece, i tweet di risposta al messaggio postato sul suo ricovero in ospedale. Questi ultimi incoraggiano il giornalista e candidato alle elezioni a ristabilirsi quanto prima. «Auguri e torna presto!», scrive Marco; gli fa eco Antonio il quale scrive «Caro Tommaso sai la stima che ho per te. Mi spiace veramente tanto sapere che non stai bene. Ricordati che il 4 marzo si avvicina. Spero di poterti salutare da onorevole. Un abbraccio». Cavallerescamente anche Ugo Giangrieco, che si qualifica come «avversario politico», gli augura «una pronta guarigione». C'è anche poi chi, come Nexus, è più critico: «Va bene il messaggio, e le faccio gli auguri ma il selfie?!? Anche Lei?!?».

Ciao @matteorenzi e ciao a tutti i Dem. Sono sempre lì con voi anche se in questi giorni solo con lo spirito! Forza ragazzi! Io torno presto in pista, promesso! #forzaPd pic.twitter.com/qnXVVOfnKF — Tommaso Cerno (@Tommasocerno) 25 febbraio 2018

