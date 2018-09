Vertice Salvini-Berlusconi-Meloni: «Avanti sulla manovra rispettando il nostro programma»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Salvini, Berlusconi e Meloni insieme per assicurare l'approvazione nella manovra dei punti previsti dal programma elettorale del centrodestra. E' l'impegno annunciato in un documento comune diffuso dai leader della coalizioen dopo quattro ore di vertice a palazzo Grazioli.«Nell'attuale situazione politica specie - recita la nota congiunta - in vista della prossima legge di bilancio deve continuare a manifestarsi sia da chi è al governo come da chi non ne fa più parte la precisa volontà di contribuire nell'interesse dell'Italia a trasformare in atti dell'esecutivo i principali punti del programma del centrodestra votato dagli elettori». Inevitabile pensare che il doppio contratto di Salvini - quello col centrodestra e quello gialloverde di governo - non piacerà agli alleati pentastellati, già in allarme dopo il vertice di Arcore di domenica scorsa.