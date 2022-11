Governo Meloni, da cdm via libera alla Nadef: cos'è. In discussione bonus, cartelle e pensioni

Il Consiglio dei ministri del Governo Meloni è convocato oggi alle ore 18.00, a Palazzo Chigi, per l'esame del seguente ordine del giorno: - Decreto-legge: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri (Presidenza - Affari esteri e cooperazione internazionale -Sviluppo economico - Politiche agricole alimentari e forestali - Transizione ecologica - Infrastrutture e mobilità sostenibili - Istruzione); - Decreto-legge: Disposizioni urgenti di proroga delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria e per la partecipazione di personale militare al potenziamento del dispositivo Nato (Presidenza - Affari esteri e cooperazione internazionale - Difesa - Salute); - Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2022 e relazione di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Economia e finanze); - Varie ed eventuali.